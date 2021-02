Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula sull’orlo della pazzia (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Una vita, il legame tra Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron sarà sul punto di spezzarsi. L’ex istitutrice sembrerà perdere il lume della ragione, soprattutto nel momento in cui la vedova Bryce prenderà le distanze da lei. Ursula comincerà ad avere delle allucinazioni che la porteranno a credere di vedere la defunta Cayetana Sotelo Ruz. La Dicenta sull’orlo della pazzia? Una vita, prossime puntate: Ursula in preda alle allucinazioni Nelle prossime puntate di Una vita e che vedremo in onda su Canale 5 nel corso del mese di Febbraio, Genoveva continuerà nel suo piano per conquistare Felipe ma, a differenza del passato, sembrerà non aver più bisogno di Ursula per compiere le sue malefatte. La Dicenta ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Una, il legame traDicenta e Genoveva Salmeron sarà sul punto di spezzarsi. L’ex istitutrice sembrerà perdere il lumeragione, soprattutto nel momento in cui la vedova Bryce prenderà le distanze da lei.comincerà ad avere delle allucinazioni che la porteranno a credere di vedere la defunta Cayetana Sotelo Ruz. La Dicenta? Una, prossime puntate:in preda alle allucinazioni Nelle prossime puntate di Unae che vedremo in onda su Canale 5 nel corso del mese di Febbraio, Genoveva continuerà nel suo piano per conquistare Felipe ma, a differenza del passato, sembrerà non aver più bisogno diper compiere le sue malefatte. La Dicenta ...

ItalianAirForce : Una ragazza di 15 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata da Brindisi con un #Falcon900 del 31° Stor… - chetempochefa : 'Io sono un medico, non posso tollerare che ci sia prima il profitto della vita di una persona.' @RobertoBurioni a… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - Anto70007062 : @robyeyli A volte c'è bisogno di una sana leggerezza del cuore che allenti il gravare dei passi nel nostro incessan… - giildagio : @lukaduo Fa bene a far programmi,la vita finché c'è va vissuta. Per farle,farvi coraggio vi dico di una mia zia.Ste… -