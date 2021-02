Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta di Marcia e Felipe, li scopre? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrà in onda domani, 2 febbraio 2021, la seconda parte dell’episodio 1117 di Acacias 38, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto, alla fine Felipe e Marcia hanno deciso di vivere clandestinamente questa relazione. I due sono felici ma allo stesso tempo Marcia si sente in colpa, visto che lei è una donna sposata. Intanto Cinta, delusa da come stanno andando le riprese del film, chiede a suo padre di andare sul set per parlare con Alfonso…Genoveva convoca una nuova riunione con Ramon e Felipe ma succede qualcosa che la donna non si aspettava… Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 2 febbraio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrà in onda domani, 2 febbraio 2021, la seconda parte dell’episodio 1117 di Acacias 38, che cosa succederà? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Come avrete visto, alla finehanno deciso di vivere clandestinamente questa relazione. I due sono felici ma allo stesso temposi sente in colpa, visto che lei è una donna sposata. Intanto Cinta, delusa da come stanno andando le riprese del film, chiede a suo padre di andare sul set per parlare con Alfonso…convoca una nuova riunione con Ramon ema succede qualcosa che la donna non si aspettava… Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 2 febbraio ...

