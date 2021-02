Una Vita, anticipazioni 2 febbraio: Agustina vede Felipe e Marcia baciarsi, ma … (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 2 febbraio: domani vedremo il fatidico momento in cui Agustina scoprirà Felipe e Marcia che si stanno baciando. Come reagirà? Ora ve lo raccontiamo. Una Vita, anticipazioni 2 febbraio: Agustina imbarazzata per Felipe e Marcia Proprio così: vedere il bacio tra l’ex collega che ha ritrovato il marito Santiago e il suo facoltoso ex fidanzato, imbarazzerà la domestica di quest’ultimo. Ha sempre supportato la relazione tra i due, ma data la piega che ha preso la situazione, la donna non saprà che fare. Felipe chiede un favore ad Agustina I due amanti si accorgeranno di essere stati scoperti e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una: domani vedremo il fatidico momento in cuiscopriràche si stanno baciando. Come reagirà? Ora ve lo raccontiamo. Unaimbarazzata perProprio così:re il bacio tra l’ex collega che ha ritrovato il marito Santiago e il suo facoltoso ex fidanzato, imbarazzerà la domestica di quest’ultimo. Ha sempre supportato la relazione tra i due, ma data la piega che ha preso la situazione, la donna non saprà che fare.chiede un favore adI due amanti si accorgeranno di essere stati scoperti e ...

