Una premier a Palazzo Chigi? Ci si ricorda delle donne solo quando la poltrona è scomoda per gli uomini (Di lunedì 1 febbraio 2021) “È arrivato il momento di una donna a Palazzo Chigi”, così impazzano i post sui social, subito dopo la crisi di governo che ha visto la resa di Conte. Ma siamo certi che una donna alla guida del governo, allo stato attuale, sia sinonimo di parità di genere e non anzi vittima del così detto fenomeno del “glass cliff” (in Italiano tradotto con “scogliera di cristallo”)? Una delle difficoltà maggiori che le donne in carriera si trovano a dover fronteggiare è la “scogliera di cristallo”. L’espressione, coniata dai professori dell’Università di Exeter, Michelle K. Ryan and Alexander Haslam, indica quel fenomeno per cui in momenti di grave crisi – economica o politica – sembra che le donne abbiano una particolare probabilità di essere collocate in posizioni di leadership. In questo modo, tali ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) “È arrivato il momento di una donna a”, così impazzano i post sui social, subito dopo la crisi di governo che ha visto la resa di Conte. Ma siamo certi che una donna alla guida del governo, allo stato attuale, sia sinonimo di parità di genere e non anzi vittima del così detto fenomeno del “glass cliff” (in Italiano tradotto con “scogliera di cristallo”)? Unadifficoltà maggiori che lein carriera si trovano a dover fronteggiare è la “scogliera di cristallo”. L’espressione, coniata dai professori dell’Università di Exeter, Michelle K. Ryan and Alexander Haslam, indica quel fenomeno per cui in momenti di grave crisi – economica o politica – sembra che leabbiano una particolare probabilità di essere collocate in posizioni di leadership. In questo modo, tali ...

