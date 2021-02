Un giovane messicano si è laureato in medicina negli Stati Uniti Per mantenersi ha venduto frutta e verdura

Leggi su virali.video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) A volte una forte volontà e tanta determinazione permettono di raggiungere tutti gli obiettivi che si desiderano. È questo il caso di Ricardo Pedro Pablo, undi Oaxaca che con moltissimi sacrifici e dopo una vita di stenti, è riuscito ad entrare e a laurearsi al Massachusetts Institute of Technology. La famiglia di Ricardo, non viveva di grandi agi e sin da piccolissimo ha sempre dovuto dare una mano in casa per riuscire a portare qualche soldo, grazie alla vendita di. La madre ha sempre fatto del suo meglio per mettere di lato ogni singola monetina, per poterlo aiutare a crearsi il futuro. Ricardo ha dovuto mettere da parte la sua infanzia e dedicarsi pienamente al lavoro, per alimentare il suo sogno. Dopo tantissimi sacrifici è riuscito ad ...