Umberto Eco | l' archivio affidato all' università di Bologna

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La biblioteca moderna e ldiEco - lo scrittore, studioso e professore emerito dell universit di- saranno affidati in comodato d uso all Alma Mater diper 90 anni. La ...

Agenzia_Ansa : Alla Biblioteca Braidense di Milano una collezione di libri antichi di Umberto Eco. L'archivio affidato all'univers… - DanteFasci : RT @Agenzia_Ansa: Alla Biblioteca Braidense di Milano una collezione di libri antichi di Umberto Eco. L'archivio affidato all'università di… - alegianedo : RT @Agenzia_Ansa: Alla Biblioteca Braidense di Milano una collezione di libri antichi di Umberto Eco. L'archivio affidato all'università di… - rep_milano : Milano, alla biblioteca Braidense la collezione di libri antichi di Umberto Eco - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alla Biblioteca Braidense di Milano una collezione di libri antichi di Umberto Eco. L'archivio affidato all'università di… -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Eco

La biblioteca moderna e l archivio di- lo scrittore, studioso e professore emerito dell universit di Bologna - saranno affidati in comodato d uso all Alma Mater di Bologna per 90 anni. La Corte dei Conti nei giorni scorsi ha ...Milano, 1 febbraio 2021 - La Biblioteca Braidense si arricchisce della collezione di libri antichi di. Lo fa sapere la stessa biblioteca, riferendo che a seguito della procedura avviata tra la Braidense e gli eredi dinel 2018, con la registrazione del provvedimento da parte ...“Biblioteca di Alessandria trascurata, forse megli così” La biblioteca e l’archivio di Umberto Eco, con 1200 libri antichi, diventano patrimonio dello Stato con il pieno co ...La biblioteca moderna e l’archivio di Umberto Eco - lo scrittore, studioso e professore emerito dell’università di Bologna - saranno affidati in comodato ...