Ultimi sondaggi Winpoll: gli italiani bocciano il Conte bis (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rimandato in sanità ed economia e bocciato per la gestione del Recovery Plan. Non è tenero il giudizio che la maggioranza degli italiani riserva al Conte bis almeno secondo i dati rilevati dagli Ultimi sondaggi Winpoll per Il Sole 24 Ore. Il 58% giudica negativamente l'operato del governo in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria, la percentuale di pareri negativi sale al 60% se si prende in esame l'emergenza economica scatenata dalla pandemia. Anche la gestione pasticciata del Recovery Plan viene messa all'indice dalla maggioranza degli intervistati (65% di giudizi negativi). Forse è proprio per questo che solo il 6% auspica un Conte ter con la stessa maggioranza di prima (non lo vogliono nemmeno gli elettori dei partiti che hanno sostenuto il Conte bis).

