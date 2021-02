Ufficiale | Udinese | arriva l’attaccante Braaf dal Manchester City

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito, l‘ha annunciato l’arrivo di Jaydendal: “Calcio comunica l’acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di JaydendalFc.olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale.nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fantacalcio : UFFICIALE - Udinese, ecco Braaf: il comunicato - Pall_Gonfiato : #Udinese, UFFICIALE: dopo #Llorente, il nuovo attaccante arriva dal Manchester City - SEMPREFMILAN : RT @marcoconterio: ?? ?? Jayden Braaf è un nuovo giocatore dell'#Udinese. Arriva dal #MCFC. Ufficiale. ? @TuttoMercatoWeb - UdineseTV : Udinese, ufficiale Braaf. Mandragora al Toro - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Udinese

Ore 19.10 -Mandragora al Torino : il centrocampista è 'rientrato' alla Juventus dal prestito all'e poi ha firmato con il club granata. Si trasferisce in prestito con obbligo di ...Rinforzo importante per il Torino :l'arrivo di Rolando Mandragora dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto, il centrocampista era finora all'. Dopo una giornata di ...Nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, l'Udinese piazza un colpo di livello assoluto: Jayden Braaf ...(Fantacalcio ®) Il centrocampista passerà al Torino. "È accaduto tutto così veloce… spero di farlo nella maniera che più meritate. Rolando Mandragora ha salutato l'Udinese attraverso un post sul ...