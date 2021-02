UFFICIALE – Mandragora è del Torino | contratto depositato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolandoè ufficialmente un nuovo calciatore del: formalizzato l’accordo con la Juventus per il centrocampista Ilhaildi Rolando. A renderlo noto è la Lega Calcio. Il centrocampista, che ha disputato la prima parte di stagione all’Udinese, si trasferisce in prestito dalla Juventus. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Torino, c'è la firma di #Mandragora - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: UFFICIALE - Mandragora è un nuovo centrocampista del Torino - Fantacalcio : UFFICIALE - Torino, preso Mandragora: i dettagli - tvdellosport : ?? UFFICIALE Rolando #Mandragora è un nuovo calciatore del @TorinoFC_1906 Il centrocampista, precedentemente in… - itaninog : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Mandragora passa al Torino ? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Mandragora

Commenta per primo Rolandoè un nuovo giocatore del Torino . Il centrocampista lascia l' Udinese , dov'era in prestito dalla Juventus , e si trasferisce in granata. Colpo per la mediana di Davide Nicola, che vede ...Ore 19.10 -al Torino : il centrocampista è 'rientrato' alla Juventus dal prestito all'Udinese e poi ha firmato con il club granata. Si trasferisce in prestito con obbligo di ...Visite mediche superate e contratto depositato. Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino ...Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino: formalizzato l'accordo con la Juventus per il centrocampista ...