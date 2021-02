UFFICIALE Liverpool, arriva Ben Davies: il comunicato del club (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Liverpool si rinforza nell’ultimo giorno di mercato: i Reds acquistano dal Preston North End il difensore Ben Davies. Il comunicato Il Liverpool chiude la trattativa per Ben Davies. Ecco il comunicato del club. «Il Liverpool ha completato la firma di Ben Davies dal Preston North End con un contratto a lungo termine. Il 25enne difensore centrale ha messo nero su bianco un accordo con i Reds il giorno della scadenza per concludere il suo trasferimento per rafforzare le fila difensive di Jürgen Klopp». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsi rinforza nell’ultimo giorno di mercato: i Reds acquistano dal Preston North End il difensore Ben. IlIlchiude la trattativa per Ben. Ecco ildel. «Ilha completato la firma di Bendal Preston North End con un contratto a lungo termine. Il 25enne difensore centrale ha messo nero su bianco un accordo con i Reds il giorno della scadenza per concludere il suo trasferimento per rafforzare le fila difensive di Jürgen Klopp». Leggi su Calcionews24.com

