UFFICIALE – Addio Khedira | il tedesco all’Herta Berlino I dettagli del contratto

Sami Khedira è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Sami Khedira si è trasferito al club tedesco, che l'ha reso noto attraverso un comunicato UFFICIALE. L'ex Juventus ha firmato un contratto della durata di due anni e mezzo, subordinato alle presenze che avrà con la maglia del club. Nel contempo, Khedira è risolto il contratto

