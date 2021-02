Udinese | ufficiale l’arrivo di Braaf dal Manchester City

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Colpo last minute per l’che ha ingaggiato, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Jaydendal. A renderlo noto è la stessa società bianconera tramite un comunicato. L’attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti della prestigiosa Academy inglese. Nella stagione 19/20 ha realizzato 11 gol in 22 presenze tra Premier riserve e Fa Youth Cup e vanta 12 presenze 4 gol con la nazionale Under 17 olandese e 2 reti in 3 gare con quella under 18. SportFace.