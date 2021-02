Tutti pazzi per Alessandro: chi è il ragazzo misterioso di C’è Posta per Te (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 30 gennaio 2021, il popolo del web è rimasto letteralmente folgorato da Alessandro. C’è Posta per te: Alessandro l’ospite di Queen Mary che ha stregato il web Nel corso della quarta puntata del programma cult di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, un ospite in particolare ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. La storia raccontata da Queen Mary ha come protagonista Maurizio, il padre adottivo di Alessandro. Maurizio invita suo figlio negli studi Mediaset per fargli una sorpresa. Il loro rapporto è speciale, Alessandro viene affidato a Maurizio dopo la morte di Monia, la sue ex compagna.“Maria io lo amo più di quanto ami me stesso” dice Maurizio alla conduttrice. Alessandro è ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella puntata di C’èper te, andata in onda sabato 30 gennaio 2021, il popolo del web è rimasto letteralmente folgorato da. C’èper te:l’ospite di Queen Mary che ha stregato il web Nel corso della quarta puntata del programma cult di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, un ospite in particolare ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. La storia raccontata da Queen Mary ha come protagonista Maurizio, il padre adottivo di. Maurizio invita suo figlio negli studi Mediaset per fargli una sorpresa. Il loro rapporto è speciale,viene affidato a Maurizio dopo la morte di Monia, la sue ex compagna.“Maria io lo amo più di quanto ami me stesso” dice Maurizio alla conduttrice.è ...

borghi_claudio : Scusate, giusto per sapere, avete sentito qualche notizia dalla Svizzera? Si, quei pazzi con gli impianti sciistici… - juventusfc : C'è @barbarabonansea ??? C'è @pepigno7 ?? Ci sono loro ?? Mancate ??????! Ore 17.00 Tutti LIVE su @Twitch_Italy TUTTI… - AAlberiga : @av__1974 Pazzi tutti quelli che ci danno retta. - Luciana12827144 : @Libero_official Ma cose da pazzi ?? ha ragione il Generale Pappalardo bisognerebbe andare a Roma e arrestarli tutti… - Antonel02927020 : RT @1DFivePromises: Comunque dovrebbero fare un programma con questo titolo: 'tutti pazzi per Oppini' L'Italia è sotto un treno per questo… -