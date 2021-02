Trump nomina due nuovi avvocati per processo di impeachment (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ex presidente americano Donald Trump nomina due nuovi avvocati per la sua squadra di difesa nel processo per l’impeachment. Saranno un avvocato dell’Alabama, David Schoen, e un ex procuratore distrettuale in Pennsylvania, Bruce Castor. Nei giorni scorsi cinque avvocati avevano abbandonato il team legale di Trump a causa di grandi divergenze sulla strategia legale. Trump Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ex presidente americano Donalddueper la sua squadra di difesa nelper l’. Saranno un avvocato dell’Alabama, David Schoen, e un ex procuratore distrettuale in Pennsylvania, Bruce Castor. Nei giorni scorsi cinqueavevano abbandonato il team legale dia causa di grandi divergenze sulla strategia legale.

