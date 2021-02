Tre ministeri di peso e la testa di Bonafede. Renzi alza la posta per il Conte ter (Di lunedì 1 febbraio 2021) “La trattativa vera deve ancora iniziare”, dice a sera un ministro un po’ preoccupato per il suo futuro personale. L’esplorazione di Roberto Fico si dirige a grandi passi verso il Conte-ter: troppo rischioso cambiare un punto di equilibrio riconosciuto da M5s, Pd e Leu, almeno al primo giro. Il nuovo esecutivo “entro fine settimana” pronostica Matteo Renzi, allungando di un po’ i tempi della crisi, perché finché il premier uscente non riceverà un incarico pieno il negoziato stenta a decollare, con accelerazioni e frenate al tavolo sul programma funzionali a lanciare messaggi in bottiglia incrociati. Italia viva parte da un assunto: il nome di Conte è una scelta non sua, imposta dagli altri partiti di maggioranza, e che l’ok all’avvocato di Volturara Appula debba essere compensata. Renzi e i suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) “La trattativa vera deve ancora iniziare”, dice a sera un ministro un po’ preoccupato per il suo futuro personale. L’esplorazione di Roberto Fico si dirige a grandi passi verso il-ter: troppo rischioso cambiare un punto di equilibrio riconosciuto da M5s, Pd e Leu, almeno al primo giro. Il nuovo esecutivo “entro fine settimana” pronostica Matteo, allungando di un po’ i tempi della crisi, perché finché il premier uscente non riceverà un incarico pieno il negoziato stenta a decollare, con accelerazioni e frenate al tavolo sul programma funzionali a lanciare messaggi in bottiglia incrociati. Italia viva parte da un assunto: il nome diè una scelta non sua, imdagli altri partiti di maggioranza, e che l’ok all’avvocato di Volturara Appula debba essere compensata.e i suoi ...

