Trattativa per il governo: tensione renziani-grillini. E Fico lascia il tavolo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Toni accesi al tavolo organizzato dal presidente della Camera, Roberto Fico. Fra Italia Viva e grillini toni accesi, a tratti perfino aspri. Due i nodi di fondo: Maria Elena Boschi ha chiesto un documento finale, ossia l'accordo scritto che i renziani vorrebbero prima di fare il nome del presidente del consiglilo. I grillini fanno quadrato intorno a Conte e non vogliono nessun documento

