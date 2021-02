Trapani | mancato versamento Iva per 430mila euro | confiscati beni a imprenditore

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Palermo, 1 feb. (Adnkronos)(Loc/Adnkronos) – La Guardia di finanza di, su delega della Procura di Marsala, ha eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di unmazarese, ex titolare di una società attiva nel commercio all’ingrosso di carni. L’uomo è accusato deldi oltre 430.000di Iva negli anni 2012 e 2013. La Corte di appello di Palermo ha emesso una sentenza definitiva di condanna per i fatti accertati, disponendo la confisca dei conti correnti della società e deimobili e immobili del titolare, fino alla concorrenza dell’importo evaso. In esecuzione della sentenza, i finanzieri hanno sottoposto a provvedimento ablativo due conti correnti intestati alla società e immobili nella disponibilità dell’amministratore in ...