Tragedia Ponte Morandi: papà di una delle vittime rifiuta risarcimento milionario (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto ha rifiutato una somma considerevole dopo la morte del figlio Giovanni per il tragico incidente della caduta del Ponte nel 2018. "La vita di mio figlio non ha prezzo, voglio giustizia". Le parole che esprimono il dolore, il dolore di un padre, quella tristezza infinita di perdere un figlio cosi giovane, in una maniera cosi tragica. La storia di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, una delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018, uno dei tanti familiari disperati per aver perso i loro cari. Ma la storia di Roberto ha un altro particolare che dimostra quando la vita di quel figlio che ha perduto sia più importante di tutto, più importante di qualsiasi altra cosa. A Roberto infatti era stato offerto un maxi risarcimento di ...

