Tragedia nel Bresciano: giovane coppia muore davanti alla propria bambina di 5 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando accade una Tragedia come questa purtroppo è inevitabile un colpo al cuore. Si parla di una scena che mai una bambina dovrebbe vivere. Un uomo coraggioso che aveva tentato il tutto e per tutto per cercare di salvare la propria moglie da una fine purtroppo tragica. Una coppia il cui frutto del loro amore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quando accade unacome questa purtroppo è inevitabile un colpo al cuore. Si parla di una scena che mai unadovrebbe vivere. Un uomo coraggioso che aveva tentato il tutto e per tutto per cercare di salvare lamoglie da una fine purtroppo tragica. Unail cui frutto del loro amore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

emergenzavvf : Tragedia a Colle Vareno, nel bresciano: marito e moglie hanno perso la vita dopo esser scivolati in un profondo dir… - Agenzia_Ansa : Tragedia nel Bresciano, coppia muore cadendo in un dirupo davanti alla figlia di 5 anni #ANSA - VincenzoDeLuca : Rinnoviamo tutta la nostra vicinanza alla comunità ebraica e ricordiamo la più grande tragedia del secolo scorso, l… - NewSicilia : #Newsicilia +++ DOPPIA TRAGEDIA IN #SICILIA - Cinque #incidenti nel giro di poche ore nella provincia iblea +++ - RedazioneLaNews : #Milano Tragedia in montagna, precipitano nel vuoto davanti alla figlia: morti due milanesi -