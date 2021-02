Tragedia in Campania, auto finisce fuori strada: muore bimbo di 4 anni. Grave la mamma (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di poco fa la tragica notizia di un terribile incidente d’auto dove è rimasto vittima un bimbo di 4 anni. I fatti sono accaduti a Casal Velino, nel salernitano, nella tarda mattinata di oggi lunedì 1 febbraio. Il bimbo era in auto con la mamma e la sorellina, quando per cause ancora da accertare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) È di poco fa la tragica notizia di un terribile incidente d’dove è rimasto vittima undi 4. I fatti sono accaduti a Casal Velino, nel salernitano, nella tarda mattinata di oggi lunedì 1 febbraio. Ilera incon lae la sorellina, quando per cause ancora da accertare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tg1Rai : Tragedia nella #bergamasca. Una coppia di escursionisti scivola sul ghiaccio e precipita in un dirupo sul monte… - Scisciano : Giovane 30enne si schianta con la moto contro un’auto: dolore e sgomento a Palma Campania: Palma Campania, 29 Genna… - NuovoNickname : @Giamblico della Campania non conosco molto e tragedia ma a Napoli non son mai stato ?????? - occhio_notizie : ?? Tragedia in #Campania, operaio cade da impalcatura e muore - ac_sorrentino : Tragedia in Campania ad #Avellino asfalto maledetto uccide ragazzina di 17 anni?? -