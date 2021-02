Traffico Roma del 01-02-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati attenzione alla neve a Soprattutto sulle zone a nord della Capitale tra Selva Candida Cassia e Salaria cuore sulla tratto Urbano dell’a24 tra braccio e la tangenziale est in direzione del centro primi rallentamenti poi sul raccordo tra Prenestina e l’uscita per la 24 in carreggiata esterna code sulla diramazione di idssaggio verso il grande raccordo anulare a partire da Torrenova rallentamenti per incidente sul Lungotevere Salvo D’Acquisto all’altezza del viadotto di Corso di Francia incidente con rallentamenti anche in via Appia Nuova all’altezza della Pignatelli sempre chiuso il viadotto della Magliana tra via del pattinaggio e via della Magliana verso Fiumicino si circola Invece sul restringimento di carreggiata in direzione dell’EUR il Lazio torna in zona gialla da oggi meno le restrizioni ci si può ...