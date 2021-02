Toy Boy 2 | Michele Morrone nella serie spagnola sugli spogliarellisti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 1 febbraio 2021)- 365 Giorni Impegno internazionale in arrivo per due volti nostrani, lanciati da Netflix,e Federica Sabatini. I due saranno infatti nel cast della seconda stagione di Toy Boy,tv trasmessa da Antena 3 nel 2019 e diventata un fenomeno globale dopo l’arrivo – in lingua originale – sulla piattaforma streaming. L’inizio delle riprese è previsto per le prossime settimane, motivo per cui i due attori si recheranno presto a Costa Del Sol per girare gli episodi che li vedranno tra i protagonisti. Volto noto delle fiction nostrane e concorrente di Ballando con le Stelle 11, il lombardoha ottenuto la popolarità internazionale grazie al ruolo del boss Massimo Torricelli nel film polacco, con sfumature erotiche, 365 ...