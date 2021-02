Torino Mandragora: terminate le visite mediche del centrocampista – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolando Mandragora sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. terminate le visite mediche del centrocampista Il Torino ha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando Mandragora. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe ’97 dopo tre ore ha terminate le visite mediche al centro Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Ora lo attende la firma sul contratto con il club granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolandosta per diventare un nuovo giocatore delledelIlha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Ilclasse ’97 dopo tre ore haleal centro Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande. Ora lo attende la firma sul contratto con il club granata. Leggi su Calcionews24.com

