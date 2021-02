Torino, è fatta per Mandragora: fissate le visite mediche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolando Mandragora sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno fissato le visite mediche dopo l’accordo con la Juve Il Torino ha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando Mandragora. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da Matteo Pedrosi, le visite mediche del centrocampista cominceranno alle 11:30. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai granata. ? visite mediche di #Mandragora alle 11:30. @TorinoFC 1906 #calciomercato @CorriereGranata — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) February 1, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolandosta per diventare un nuovo giocatore del. I granata hanno fissato ledopo l’accordo con la Juve Ilha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da Matteo Pedrosi, ledel centrocampista cominceranno alle 11:30. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai granata. ?di #alle 11:30. @FC 1906 #calciomercato @CorriereGranata — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) February 1, 2021 Leggi su Calcionews24.com

