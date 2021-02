Tony Bennett e Lady Gaga pubblicano un nuovo album | lui confessa | “Ho l’Alzheimer”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) A quasi un anno da Chromatica, in primavera uscirà undiha rivelato che presto avremo il seguito di Cheek to Cheek, l’jazz del duo pubblicato nel 2014. I pezzi di questodisco sono stati registrati tra il 2018 e il 2020, ma il suo rilascio è stato rimandato a lungo a causa degli impegni della Germanotta, prima con A Star Is Born e poi con Chromatica. Nonostante la pandemia sia ancora un problema reale, i due artisti hanno comunque deciso di pubblicare il loro ultimo lavoro. La moglie e il figlio dell’ultimo grande crooner americano non erano sicuri che sarebbe riuscito a finire le registrazioni (a causa della stanchezza e dell’età) e invece lui ce l’ha ...

Il grande crooner americano ha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer, una diagnosi di cui è a conoscenza dal 2016, ma che non aveva mai divulgato. A diffondere la notizia è stato lo stesso cantante, 94 anni.