Tommaso Zorzi confessa: "Alda D'Eusanio? Ho paura a starle vicino" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è infastidito da Alda D'Eusanio. Nonostante il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip risalga solamente a venerdì scorso, la conduttrice televisiva si è già fatta notare per alcune affermazioni discutibili. Nella serata di sabato, ad esempio, il pubblico si è indignato per la frase: "Vedi qualche ne*ro qui?" rivolta a Carlotta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

