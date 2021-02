The Medium: Come risolvere il puzzle della pompa dell’acqua (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se state giocando a The Medium e siete giunti al puzzle della pompa dell’acqua ma non riuscite a proseguire, allora la guida che vi proponiamo a seguire potrebbe tornarvi utile. Avete già letto la Recensione di The Medium? Come risolvere l’enigma della pompa dell’acqua in The Medium Verso le fasi finali del gioco vi imbatterete in quest’ultimo enigma, ecco Come risolverlo: Recuperate l’energia necessaria per alimentare il quadro di comando, quindi partendo da quest’ultimo andate a sinistra, di nuovo a sinistra e in fondo (verso l’alto) per raggiungere una stanza con l’energia Tornate al quadro dei comandi e alimentatelo per ridare energia alla ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 1 febbraio 2021) Se state giocando a Thee siete giunti alma non riuscite a proseguire, allora la guida che vi proponiamo a seguire potrebbe tornarvi utile. Avete già letto la Recensione di Thel’enigmain TheVerso le fasi finali del gioco vi imbatterete in quest’ultimo enigma, eccorisolverlo: Recuperate l’energia necessaria per alimentare il quadro di comando, quindi partendo da quest’ultimo andate a sinistra, di nuovo a sinistra e in fondo (verso l’alto) per raggiungere una stanza con l’energia Tornate al quadro dei comandi e alimentatelo per ridare energia alla ...

tech_gamingit : The Medium Guida: Come risolvere il puzzle della pompa dell'acqua - oOShinobi777Oo : The Medium Guida: Come risolvere il puzzle della pompa dell'acqua - HDblog : The Medium, le vendite superano ogni aspettativa: recuperati i costi di sviluppo - francesco_masso : RT @GGalaxyit: The Medium è un grande successo, costi di produzione e marketing già recuperati. #themedium #steam #SteamGameFestival #Stea… - ChrisKnight407 : RT @NatureofG: Strange fruit into Ambrosia -