Tg Politico Parlamentare, edizione dell’1 febbraio 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovani, donne, precari, partite Iva. Ecco chi ha pagato la crisi. I numeri dell’Istat sul 2020 fotografano l’impatto dell’emergenza sanitaria sul lavoro: a dicembre si registra un calo di 101 mila unità. Dall’inizio della pandemia i posti in meno sono quasi 430 mila. Il tasso di disoccupazione sale al 9% e per i giovani sfiora il 30%. Un vero e proprio crollo del mercato del lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. La Confesercenti evidenzia come i ristori ai piccoli imprenditori non siano bastati a impedire l’emorragia. La Cgil lancia l’allarme: “Se a primavera non verrà prorogato lo stop ai licenziamenti, il rischio sarà quello di trovarsi davanti a una vera e propria bomba sociale”. ULTIME ORE PER SALVARE IL GOVERNO CONTE Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovani, donne, precari, partite Iva. Ecco chi ha pagato la crisi. I numeri dell’Istat sul 2020 fotografano l’impatto dell’emergenza sanitaria sul lavoro: a dicembre si registra un calo di 101 mila unità. Dall’inizio della pandemia i posti in meno sono quasi 430 mila. Il tasso di disoccupazione sale al 9% e per i giovani sfiora il 30%. Un vero e proprio crollo del mercato del lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. La Confesercenti evidenzia come i ristori ai piccoli imprenditori non siano bastati a impedire l’emorragia. La Cgil lancia l’allarme: “Se a primavera non verrà prorogato lo stop ai licenziamenti, il rischio sarà quello di trovarsi davanti a una vera e propria bomba sociale”. ULTIME ORE PER SALVARE IL GOVERNO CONTE

Europeo91785337 : Il Governo della cosa pubblica deve essere affidato alla Politica lo si sa dai tempi di Protagora , perché è il lu… - Ascensione_xxy9 : @jacopo_iacoboni l'unica cosa che invece Conte è stato capace di fare in tuttaquesta crisi è stato il mercatino par… - silvestrigreg : Sento la Parlamentare #Bernini di #FI a @agorarai disquisire su #Togliatti a suo tempo detto il Migliore per la sua… - PallottaMassimo : @grotondi Conte invece è un politico ?! E’ che tra di voi non c’è un parlamentare che ritenete e riteniamo degno di fare il premier . - folucar : RT @NaturaMorsa: @umanesimo Draghi, ha cominciato a invocarlo per prima la Giorgia: non vede l'ora di astenersi al voto parlamentare e orga… -