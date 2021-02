Tennis, Wimbledon 2021 potrebbe accogliere 10.000 spettatori al giorno? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da poche ore, a meno di sconvolgimenti che nessuno si auspica, è arrivata la conferma che il torneo di Wimbledon nel 2021 si giocherà. Fortunatamente il rinvio dello scorso anno è ormai alle spalle, ma la pandemia continua a presentare il proprio conto e anche il torneo di Tennis più famoso del mondo dovrà farci ancora i conti. Si tornerà a calcare i campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma la questione dell’ingresso degli spettatori deve essere ancora definita. Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli organizzatori del Major londinese starebbero pensando di limitare a quota 10.000 il numero di spettatori giornalieri che potranno entrare per assistere ai match. In questo modo si dovrebbe quindi eliminare la famosa coda chilometrica che si forma ogni ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da poche ore, a meno di sconvolgimenti che nessuno si auspica, è arrivata la conferma che il torneo dinelsi giocherà. Fortunatamente il rinvio dello scorso anno è ormai alle spalle, ma la pandemia continua a presentare il proprio conto e anche il torneo dipiù famoso del mondo dovrà farci ancora i conti. Si tornerà a calcare i campi in erba dell’All England Lawnand Croquet Club, ma la questione dell’ingresso deglideve essere ancora definita. Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli organizzatori del Major londinese starebbero pensando di limitare a quota 10.000 il numero digiornalieri che potranno entrare per assistere ai match. In questo modo si dovrebbe quindi eliminare la famosa coda chilometrica che si forma ogni ...

WeAreTennisITA : Il #29 gennaio del 2017 il mondo del tennis trattenne il fiato in attesa di un Challenge su un dritto vincente di F… - OA_Sport : #Tennis, Wimbledon 2021 potrebbe accogliere 10.000 spettatori al giorno? #Wimbledon #Wimbledon21 #Wimbledon2021 - TennisWorldit : Arrivano notizie importanti dagli organizzatori del torneo di Wimbledon - Celli_Seba : RT @WeAreTennisITA: Il #29 gennaio del 2017 il mondo del tennis trattenne il fiato in attesa di un Challenge su un dritto vincente di Feder… - Albe762 : RT @WeAreTennisITA: Il #29 gennaio del 2017 il mondo del tennis trattenne il fiato in attesa di un Challenge su un dritto vincente di Feder… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wimbledon Trailblazers: Eurosport celebra i più grandi pionieri dello sport con una serie esclusiva

...Coppa Davis degli Stati Uniti e l unico uomo di colore a vincere titoli di singolare a Wimbledon, ... 17 maggio - Althea Gibson Gibson è diventata la prima grande giocatrice afroamericana nel tennis ...

Wimbledon si svolgerà nel 2021: la presenza del pubblico sugli spalti da decidere a marzo

Tennis Sinner: 'Il mio sogno è battere Roger Federer sul Centrale di Wimbledon" 15/07/2020 A 12:00 Ricordiamo che già agli US Open non vi è stata la presenza del pubblico, mentre a Parigi vi erano ...

Wimbledon si starebbe preparando ad accogliere 10.000 spettatori al giorno Ubi Tennis Tennis, Wimbledon 2021 potrebbe accogliere 10.000 spettatori al giorno?

Da poche ore, a meno di sconvolgimenti che nessuno si auspica, è arrivata la conferma che il torneo di Wimbledon nel 2021 si giocherà. Fortunatamente il rinvio dello scorso anno è ormai alle spalle, m ...

Arrivano notizie importanti dagli organizzatori del torneo di Wimbledon

Home; Tennis News; Wimbledon; Il 2020 è stato probabilmente l'anno peggiore per lo sport dal punto di vista di eventi cancellati, sospesi o realizzati in assenza di pubblico. Per ...

...Coppa Davis degli Stati Uniti e l unico uomo di colore a vincere titoli di singolare a, ... 17 maggio - Althea Gibson Gibson è diventata la prima grande giocatrice afroamericana nel...Sinner: 'Il mio sogno è battere Roger Federer sul Centrale di" 15/07/2020 A 12:00 Ricordiamo che già agli US Open non vi è stata la presenza del pubblico, mentre a Parigi vi erano ...Da poche ore, a meno di sconvolgimenti che nessuno si auspica, è arrivata la conferma che il torneo di Wimbledon nel 2021 si giocherà. Fortunatamente il rinvio dello scorso anno è ormai alle spalle, m ...Home; Tennis News; Wimbledon; Il 2020 è stato probabilmente l'anno peggiore per lo sport dal punto di vista di eventi cancellati, sospesi o realizzati in assenza di pubblico. Per ...