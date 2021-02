Tennis, ATP Melbourne 1: Travaglia stacca il pass per il secondo turno. Caruso vince il derby contro Seppi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si sono appena conclusi i match della prima giornata dell’ATP Cup Melbourne 1. In casa Italia Stefano Travaglia ha lottato come un leone per avere la meglio sulla spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 2-6 7-5 7-6(2). L’azzurro ha dimostrato di essere già in buona condizione, sia a livello fisico che sotto l’aspetto mentale, ed è stato capace di gestire meglio dell’avversario i momenti chiave della partita. C’era grande attesa e curiosità per il derby azzurro tra Salvatore Caruso e Andreas Seppi. La sfida tra il siciliano e l’altoatesino ha regalato grandi emozioni e colpi di scena. Il 28enne nativo di Avola è riuscito ad imporsi rimontando in maniera clamorosa in entrambi i set con il punteggio 7-5 7-6(5). Il polacco Kamil Majchrzak ha vinto un po’ a sorpresa la sfida ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si sono appena conclusi i match della prima giornata dell’ATP Cup1. In casa Italia Stefanoha lottato come un leone per avere la meglio sulla spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 2-6 7-5 7-6(2). L’azzurro ha dimostrato di essere già in buona condizione, sia a livello fisico che sotto l’aspetto mentale, ed è stato capace di gestire meglio dell’avversario i momenti chiave della partita. C’era grande attesa e curiosità per ilazzurro tra Salvatoree Andreas. La sfida tra il siciliano e l’altoatesino ha regalato grandi emozioni e colpi di scena. Il 28enne nativo di Avola è riuscito ad imporsi rimontando in maniera clamorosa in entrambi i set con il punteggio 7-5 7-6(5). Il polacco Kamil Majchrzak ha vinto un po’ a sorpresa la sfida ...

