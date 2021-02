Tempesta d'amore, anticipazioni 1° febbraio: Bela lascerà Lucy (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bela e Lucy saranno alla resa dei conti, come testimoniano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 1° febbraio. La ragazza per troppo tempo ha represso i suoi veri sentimenti per Paul, mentre Moser si è illuso che la fidanzata avesse archiviato l'attrazione per il suo ex cognato e quando entreranno nel vivo dei preparativi per le loro imminenti nozze, sarà proprio il ragazzo a decidere di troncare la loro relazione proprio adesso che la loro agenzia di pubblicità aveva ingranato la marcia giusta e il futuro insieme poteva essere radioso. Bela, dunque, capirà che Lucy appare titubante e impaurita non per l'ansia dei preparativi, ma perché non è innamorata di lui e le comunicherà la sua incredibile decisione. La giovane rimarrà sconvolta e ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021)saranno alla resa dei conti, come testimoniano ledid'di oggi, lunedì 1°. La ragazza per troppo tempo ha represso i suoi veri sentimenti per Paul, mentre Moser si è illuso che la fidanzata avesse archiviato l'attrazione per il suo ex cognato e quando entreranno nel vivo dei preparativi per le loro imminenti nozze, sarà proprio il ragazzo a decidere di troncare la loro relazione proprio adesso che la loro agenzia di pubblicità aveva ingranato la marcia giusta e il futuro insieme poteva essere radioso., dunque, capirà cheappare titubante e impaurita non per l'ansia dei preparativi, ma perché non è innamorata di lui e le comunicherà la sua incredibile decisione. La giovane rimarrà sconvolta e ...

