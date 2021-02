Tasse, Agenzia delle Entrate sospende per 90 giorni controlli nelle sedi aziendali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tasse, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la sospensione per novanta giorni dei controlli fiscali presso le sedi operative delle aziende. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che fino alla data del 30 Aprile non verrano effettuati controlli fiscali nelle sedi operative delle società. L’autorità continuerà dunque a svolgere i normali accertamenti fiscali nei confronti dei contribuenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021), l’ha comunicato la sospensione per novantadeifiscali presso leoperativeaziende. L’ha comunicato che fino alla data del 30 Aprile non verrano effettuatifiscalioperativesocietà. L’autorità continuerà dunque a svolgere i normali accertamenti fiscali nei confronti dei contribuenti L'articolo proviene da Inews.it.

