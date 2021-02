Tamponi rapidi in farmacia, c’è l’accordo con Regione Lombardia (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è l’accordo con le farmacie lombarde per l’esecuzione di Tamponi antigenici rapidi. “Si tratta – spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – di un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra gli attori in campo in questa lotta”. La direzione generale Welfare ha raggiunto nei giorni scorsi un’intesa con Federfarma Lombardia, Assofarm/Conservizi Lombardia e la Federazione regionale Ordini dei Farmacisti. “L’obiettivo dell’accordo – prosegue Moratti – risponde all’esigenza di aumentare la capacità di testing nello screening della popolazione asintomatica su tutto il territorio regionale, ampliando la fruibilità e l’accessibilità al test ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’ècon le farmacie lombarde per l’esecuzione diantigenici. “Si tratta – spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di, Letizia Moratti – di un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra gli attori in campo in questa lotta”. La direzione generale Welfare ha raggiunto nei giorni scorsi un’intesa con Federfarma, Assofarm/Conservizie la Federazione regionale Ordini dei Farmacisti. “L’obiettivo del– prosegue Moratti – risponde all’esigenza di aumentare la capacità di testing nello screening della popolazione asintomatica su tutto il territorio regionale, ampliando la fruibilità e l’accessibilità al test ...

C'è l'accordo con le farmacie lombarde per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. "Si tratta " spiega la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti " di un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta ...

LANCIANO – Prosegue lo screening covid in provincia di Chieti. Ad oggi lunedì risultano effettuati 29.345 tamponi rapidi 109 dei quali hanno avuto esito positivo. A Fossacesia sono stati effettuati 1.

