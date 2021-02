Tamponi antigenici rapidi in farmacia Accordo con la Regione Lombardia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Test Covid, la vicepresidente Moratti: «Un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra gli attori in campo in questa lotta». La Regione riconoscerà alle farmacie 12 euro (Iva esclusa) per ogni test rapido effettuato. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Test Covid, la vicepresidente Moratti: «Un importante contributo al contrasto della pandemia. E rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra gli attori in campo in questa lotta». Lariconoscerà alle farmacie 12 euro (Iva esclusa) per ogni test rapido effettuato.

