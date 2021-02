Tampone rapido Covid, risultato via email prima ancora di averlo fatto: il caso a Palermo (Di lunedì 1 febbraio 2021) La difesa del commissario straordinario dell'Asp di Palermo Secondo quanto ha spiegato a Palermo Today il commissario straordinario dell'Asp Renato Costa 'qualcuno degli operatori potrebbe avere ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La difesa del commissario straordinario dell'Asp diSecondo quanto ha spiegato aToday il commissario straordinario dell'Asp Renato Costa 'qualcuno degli operatori potrebbe avere ...

RegioneER : #sanitaER #Coronavirus Dal 1^ febbraio tampone rapido o sierologico possibile per tutti in farmacia a prezzo calmie… - cru_unipol : RT @UnipolSai: Tampone molecolare, test rapido, sierologico. Esistono diversi esami per individuare l'infezione da Covid19: leggi di più su… - andremac83 : RT @StayBombes: Qualcuno mi può aiutare per favore? cosa vuol dire positivo al tampone rapido e negativo quello molecolare?! per favore aiu… - UnipolSai : Tampone molecolare, test rapido, sierologico. Esistono diversi esami per individuare l'infezione da Covid19: leggi… - StayBombes : Qualcuno mi può aiutare per favore? cosa vuol dire positivo al tampone rapido e negativo quello molecolare?! per fa… -