Tampone al kiwi positivo | com' è possibile? Sconcerto da Giletti | il medico scatena il caos in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsulal Covid.in diretta a Non è l'Arena, con Massimoche manda in onda il test-provocazione di Mariano Amici,contrario al vaccino anti-Covid e inserito nel calderone dei "negazionisti" del Covid. "Siamo qui per effettuatr un esperimento sull'inattendibilità dei tamponi, testandolo su materiali che non hanno nulla a che vedere con l'uomo". Quindi Amici e il suo staff strofinano i tamponi sulla frutta:, arancia, banana. "Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l'essere umano", comunica il. La tesi, dunque, è che i tamponi non darebbero alcuna garanzia sulla positività o meno di chi si sottopone al test. Al ritorno in ...