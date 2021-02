Tampone al kiwi: è positivo al Covid. La fake news in tv fa infuriare gli esperti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il medico in questione, dichiaratamente no vax - come sottolinea anche il sito Bufale.net - sostiene con questa 'prova' che i tamponi non sono attendibili e comunque secondo lui il virus non ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il medico in questione, dichiaratamente no vax - come sottolinea anche il sito Bufale.net - sostiene con questa 'prova' che i tamponi non sono attendibili e comunque secondo lui il virus non ...

Adnkronos : #Bassetti: '#Tampone al kiwi positivo al #Covid? Una fake che fa danni' - TwittinLor : RT @EmpfindsamerS: Giletti dà la parola a Matteo Bassetti: 'In un momento come questo fare tampone ai kiwi è davvero vergognoso, spero e mi… - Daria_Ginevra : @PonytaEle @borghi_claudio @YRetlaw @Dov_EL @g_bertoncello Gliel'ha detto anche Zaia che rientra tutto in covid,..a… - gieffeci71 : RT @EmpfindsamerS: Giletti dà la parola a Matteo Bassetti: 'In un momento come questo fare tampone ai kiwi è davvero vergognoso, spero e mi… - kategullo75 : RT @Robdelirob: Il tampone sul kiwi: positivo al Covid. Sconcerto in diretta a Non è l'Arena, con Massimo Giletti che manda in onda il test… -