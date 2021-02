Suspect208: nuovo singolo in arrivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il nuovo singolo dei Suspect208 esce oggi. La band ha reclutato un nuovo cantante che ha sostituito Noah Weiland. L’ex Suspect è stato allontanato dagli altri membri, che hanno spiegato i motivi della decisione attraverso un lungo post pubblicato sulla pagina Instagram della band. Chi sono i Suspect208? I Suspect208 sono una band rock di giovani musicisti. La particolarità di questa band emergente sono i componenti, tutti figli d’arte. Al basso troviamo Tye Trujillo, figlio del famoso Metallica. Alla batteria c’è London Hudson, figlio di Slash, il guitar hero dei Guns N’ Roses. Il chitarrista, Niko Tsangaris, è l’unico outsider. C’è poi Noah Weiland. O meglio, c’era. Il figlio del compianto Scott Weiland, ex frontman degli Stone Temple Pilots e dei Velvet Revolver, ha pubblicato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildeiesce oggi. La band ha reclutato uncantante che ha sostituito Noah Weiland. L’ex Suspect è stato allontanato dagli altri membri, che hanno spiegato i motivi della decisione attraverso un lungo post pubblicato sulla pagina Instagram della band. Chi sono i? Isono una band rock di giovani musicisti. La particolarità di questa band emergente sono i componenti, tutti figli d’arte. Al basso troviamo Tye Trujillo, figlio del famoso Metallica. Alla batteria c’è London Hudson, figlio di Slash, il guitar hero dei Guns N’ Roses. Il chitarrista, Niko Tsangaris, è l’unico outsider. C’è poi Noah Weiland. O meglio, c’era. Il figlio del compianto Scott Weiland, ex frontman degli Stone Temple Pilots e dei Velvet Revolver, ha pubblicato ...

