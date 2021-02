Super Bowl 2021 in tv, Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs: orario, programma, streaming (Di lunedì 1 febbraio 2021) Siamo giunti all’ultimo, attesissimo, atto della stagione NFL 2020-2021. Nella notte tra domenica e lunedì prossimi (7-8 febbraio) andrà in scena la partita più attesa dell’anno: il SuperBowl numero 55. Si giocherà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, e saranno proprio i Tampa Bay Buccaneers a sfidare i campioni in carica, i Kansas City Chiefs. Da una parte quindi, vedremo i Bucs che, per la prima volta nella storia saranno una squadra che potrà giocare il SuperBowl in casa, sospinti da Tom Brady, al decimo atto finale della sua incredibile carriera (43 anni) ed alla ricerca del settimo titolo. Dall’altra parte invece, i Chiefs, reduci dalla splendida vittoria di 12 mesi fa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Siamo giunti all’ultimo, attesissimo, atto della stagione NFL 2020-. Nella notte tra domenica e lunedì prossimi (7-8 febbraio) andrà in scena la partita più attesa dell’anno: ilnumero 55. Si giocherà al Raymond James Stadium di, in Florida, e saranno proprio iBaya sfidare i campioni in carica, i. Da una parte quindi, vedremo i Bucs che, per la prima volta nella storia saranno una squadra che potrà giocare ilin casa, sospinti da Tom Brady, al decimo atto finale della sua incredibile carriera (43 anni) ed alla ricerca del settimo titolo. Dall’altra parte invece, i, reduci dalla splendida vittoria di 12 mesi fa, ...

SharpFootball : Steve Spagnuolo vs Tom Brady W 27-24 in 2020 W 23-16 in 2019 L 26-27 in 2015 W 17-14 in 2007 <-- Super Bowl L 38-35 in 2007 - mapiele : RT @_GrayDorian: @HuffPostItalia Domenica 7 febbraio maxischermo al Circo Massimo per seguire il Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers contr… - coriolano2011 : RT @_GrayDorian: @HuffPostItalia Domenica 7 febbraio maxischermo al Circo Massimo per seguire il Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers contr… - kev2bec : No Alabama Ohio State Notre Dame in Super Bowl @CoryGiger - Ppr_11 : RT @_GrayDorian: @HuffPostItalia Domenica 7 febbraio maxischermo al Circo Massimo per seguire il Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers contr… -