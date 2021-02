Sul letto e senza veli, la foto Instagram di Ilary Blasi fa impazzire i fan: “Sempre lunedì” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilary Blasi cerca Sempre di infondere serenità sui social, pubblicando spesso immagini dei momenti della sua vita quotidiana. Di tanto in tanto, la showgirl regala ai suoi fan su Instagram anche qualche scatto mattiniero con tanto di “Buongiorno”. L’ultima immagine ha proprio queste caratteristiche, anche se la Blasi ha scelto di mostrarsi in un modo che ha mandato su di giri i tantissimi follower. Nella foto, infatti, Ilary Blasi appare ancora a letto, probabilmente appena sveglia. La moglie di Francesco Totti si mostra di spalle, con la schiena nuda che fuoriesce dal lenzuolo e manda in visibilio il popolo di Instagram. Di fianco alla conduttrice si vede spuntare anche il gatto Donna Paola, che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021)cercadi infondere serenità sui social, pubblicando spesso immagini dei momenti della sua vita quotidiana. Di tanto in tanto, la showgirl regala ai suoi fan suanche qualche scatto mattiniero con tanto di “Buongiorno”. L’ultima immagine ha proprio queste caratteristiche, anche se laha scelto di mostrarsi in un modo che ha mandato su di giri i tantissimi follower. Nella, infatti,appare ancora a, probabilmente appena sveglia. La moglie di Francesco Totti si mostra di spalle, con la schiena nuda che fuoriesce dal lenzuolo e manda in visibilio il popolo di. Di fianco alla conduttrice si vede spuntare anche il gatto Donna Paola, che ...

