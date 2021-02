Storia: quadro di Churchill regalato a Roosevelt all'asta a Londra con stima record (Di lunedì 1 febbraio 2021) Londra, 1 feb. - (Adnkronos) - Un quadro di Sir Winston Churchill (1874-1965), l'unico dipinto durante gli anni della seconda guerra mondiale e donato al presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), sarà battuto durante l'asta di 'Modern British Art' che avrà luogo il 1° marzo da Christie's a Londra. Di proprietà della Jolie Family Collection, l'opera sarà offerta con un prezzo base di 1.500.000-2.500.000 sterline, che rappresenta la stima più alta mai indicata per un lavoro dell'ex premier inglese. Secondo Christie's, il quadro potrebbe conquistare il record per una tela ad olio firmata da Churchill. Il dipinto "Tower of the Koutoubia Mosque" (La torre della moschea Koutoubia) fu eseguito da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. - (Adnkronos) - Undi Sir Winston(1874-1965), l'unico dipinto durante gli anni della seconda guerra mondiale e donato al presidente americano Franklin Delano(1882-1945), sarà battuto durante l'di 'Modern British Art' che avrà luogo il 1° marzo da Christie's a. Di proprietà della Jolie Family Collection, l'opera sarà offerta con un prezzo base di 1.500.000-2.500.000 sterline, che rappresenta lapiù alta mai indicata per un lavoro dell'ex premier inglese. Secondo Christie's, ilpotrebbe conquistare ilper una tela ad olio firmata da. Il dipinto "Tower of the Koutoubia Mosque" (La torre della moschea Koutoubia) fu eseguito da ...

