Steve Jobs e I Simpson | la storia dietro il collegamento nel film

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Lache sta alla basa deltrae Iriguarda il magnate della tecnologia e un membro della sua famiglia. Lache collega Ial fondatore della Apple, presente in una sequenza di, ha dell'incredibile: ecco perché una delle clip mostrate durante il montaggio, che descrive il fallimento del PDA Newton di Apple, è stata presa direttamente da un episodio del celebre cartone animato. Questo peculiare riferimento richiama molti aspetti della vita vera del co-fondatore della Apple:, che fu adottato da bambino e che non conobbe mai i suoi genitori, da adulto scoprì di avere una sorella, la scrittrice Mona, autrice di molti romanzi tra cui ...

Michael Fassbender, l'interprete del fondatore della Apple in Steve Jobs, dichiarò in un'intervista che Christian Bale, uscito dal progetto nel novembre del 2014, sarebbe stato perfetto per interpretare Steve Jobs: "Lo pensavo allora e lo penso ancora adesso..."