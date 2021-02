Stati Uniti, polizia utilizza spray al peperoncino contro una bambina di nove anni ammanettata. Il video shock (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora polemiche negli Stati Uniti per i metodi utilizzati dalla polizia. A Rochester, nello Stato di New York, già teatro di un episodio simile, gli agenti hanno prima ammanettato una bambina di soli nove anni in piena crisi psichiatrica, schiacciandola sulla neve, poi le hanno spruzzato sul viso dello spray urticante al peperoncino. Il video è stato girato dalla body cam di uno degli agenti, intervenuti in seguito a una lite familiare in cui la bambina minacciava di uccidere la madre e suicidarsi. I poliziotti si sono giustificati dicendo di esser Stati “obbligati” a procedere in questo modo per salvaguardare la giovane. Dura la replica della sindaca della cittadina, Lowely Warren: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ancora polemiche negliper i metoditi dalla. A Rochester, nello Stato di New York, già teatro di un episodio simile, gli agenti hanno prima ammanettato unadi soliin piena crisi psichiatrica, schiacciandola sulla neve, poi le hanno spruzzato sul viso dellourticante al. Ilè stato girato dalla body cam di uno degli agenti, intervenuti in seguito a una lite familiare in cui laminacciava di uccidere la madre e suicidarsi. I poliziotti si sono giustificati dicendo di esser“obbligati” a procedere in questo modo per salvaguardare la giovane. Dura la replica della sindaca della cittadina, Lowely Warren: ...

