Stati Uniti: polizia usa manette e spray urticante contro bambina di 9 anni - VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arresto shock negli Stati Uniti: una bambina di 9 anni è stata ammanettata dalla polizia, che le ha anche spruzzato spray urticante per immobilizzarla. E' avvenuto a Rochester, a nord di New York. Le ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Arresto shock negli: unadi 9è stata ammanettata dalla, che le ha anche spruzzatoper immobilizzarla. E' avvenuto a Rochester, a nord di New York. Le ...

