Star Wars: Andor, la prima foto dal set della serie Disney+ anticipa il nuovo pianeta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il set di Andor è in costruzione nel Buckinghamshire, sono imminenti le riprese della serie di Star Wars che vede il ritorno di Diego Luna. La prima foto dal set di Star Wars: Andor offre un primo sguardo al nuovo pianeta della galassia lontana lontana dove saranno ambientate le avventure del personaggio interpretato da Diego Luna nella serie Disney+. La foto, diffusa da Bespin Bulletin, mostra la costruzione di un green screen in Buckinghamshire e indica che le riprese della serie cominceranno a breve e che la produzione farà largo uso di effetti digitali per creare l'ambientazione ...

