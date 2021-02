Stanotte Real Betis-Osasuna: formazioni, quote, pronostici. Pellegrini non recupera nè Bartra nè Guido Rodriguez (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il posticipo del lunedì della ventunesima giornata di Liga potrebbe essere un’occasione per il Betis Siviglia di prolungare la propria serie positiva e avvicinarsi alle zone europee: è un momento felice per i Verdiblancos, che sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e un passaggio ai quarti di finale di Copa del Rey. In tre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il posticipo del lunedì della ventunesima giornata di Liga potrebbe essere un’occasione per ilSiviglia di prolungare la propria serie positiva e avvicinarsi alle zone europee: è un momento felice per i Verdiblancos, che sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e un passaggio ai quarti di finale di Copa del Rey. In tre InfoBetting: Scommesse Sportive e

