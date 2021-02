Spray al peperoncino contro bambina di 9 anni VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una scena terribile che vede la polizia fermare e spruzzare delloalsu unadi 9arrestataUnadi 9è stata fermata dalla Polizia in seguito ad una crisi psichiatrica che l’aveva portata a minacciare la madre di morte oltre che minacciare di togliersi la vita. Siamo a Rochester, stato di New York, già scenario di un altro fatto che diede vita a manifestazioni di protestala polizia, in seguito alla morte di Daniel Prue, un ragazzo afroamericano con seri problemi mentali, morto asfissiato dopo che gli stessi poliziotti gli avevano coperto la testa con un cappuccio. Il motivo? Il giovane aveva affermato di avere l Covid ed aveva sputatouno degli agenti. ...

alcontro una bambina di 9 anni ammanettata Le immagini relative al nuovo episodio, riprese dagli stessi agenti e diffuse dalla polizia, riguardano appunto una bambina di nove anni. ...E poi il collega che le dice: "a questo punto spruzza lourticante" e dopo la bambina che piange per il bruciore: "per favore pulitemi gli occhi". Dopo essere stata portata all'ospedale, la ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Così due agenti della polizia di Rochester hanno arrestato una bambina di 9 anni dopo essere intervenuti per una lite familiare a casa, come dimostra il video… Leggi Un video che mostra agenti di poli ...