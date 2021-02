Spostamenti tra Regioni e impianti da sci, attesa per il nuovo decreto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Entro il 15 febbraio il Governo (vecchio o nuovo) dovrà decidere sugli Spostamenti tra Regioni e impianti da sci. ROMA – C’è grande attesa per le decisioni del Governo (vecchio o nuovo n.d.r.) sugli Spostamenti tra Regioni e gli impianti da sci. L’attuale decreto resterà in vigore fino al 15 e nei prossimi giorni possibile una nuova riunione di maggioranza per capire come muoversi. Le ipotesi sono ancora tutte sul tavolo di Palazzo Chigi. Le discussioni all’interno dell’esecutivo non inizieranno prima del prossimo monitoraggio. 7-10 giorni decisivi per capire se riaprire oppure prorogare le chiusure almeno fino alla fine di febbraio. Spostamenti tra Regioni Una delle ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Entro il 15 febbraio il Governo (vecchio o) dovrà decidere suglitrada sci. ROMA – C’è grandeper le decisioni del Governo (vecchio on.d.r.) suglitrae glida sci. L’attualeresterà in vigore fino al 15 e nei prossimi giorni possibile una nuova riunione di maggioranza per capire come muoversi. Le ipotesi sono ancora tutte sul tavolo di Palazzo Chigi. Le discussioni all’interno dell’esecutivo non inizieranno prima del prossimo monitoraggio. 7-10 giorni decisivi per capire se riaprire oppure prorogare le chiusure almeno fino alla fine di febbraio.traUna delle ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - news_mondo_h24 : Spostamenti tra Regioni e impianti da sci, attesa per il nuovo decreto - ilriformista : Governo al bivio tra riaperture e proroga del ‘lockdown’ - Notiziedi_it : Zona gialla, spostamenti tra regioni e sci: le due settimane decisive in attesa del nuovo dpcm - zazoomblog : Riapertura palestre e spostamenti tra regioni occhi puntati su una data precisa. Le prossime mosse del governo -… -