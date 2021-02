Spezia | grandi notizie | la nuova proprietà parlerà inglese

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Loè sul punto di cambiare. Una figura d’oltre oceano al posto del proprietario Stefano Volpi Gabriele Volpi è sul punto di cedere lo. La squadra ligure, stando alle ultime, pare essere ad un passo dal finire tra le mani di un presidente americano. Il passaggio di testimone tra i due soggetti interessati dovrebbe aver luogo nella serata di martedì, ma tra le due società pare già esserci un accordo di massima. Tuttosport sgancia la bomba. Il 90% delle quote della Social Sport (una stichting, un fondo di diritto olandese), la società con sede ad Amsterdam che controlla lo, passerà a un fondo nord americano, riconducibile alla Alk Capital di Alan Pace, per 25 milioni di dollari (poco più di 20 milioni di euro). La stessa società poco tempo fa si è assicurata ...

...modo umiliante (e impotente) in cui la Roma ha prima perso il derby e poi la faccia con lo, ... ha ragione lo zio Bergomi quando ricorda come un grande allenatore sia tenuto a gestire i...

LA SPEZIA - Lo Spezia medita sulla brutta battuta d'arresto interna con l'Udinese, punta sul romanista Santon per puntellare la difesa e si preparata alla trasferta di Reggio contro il Sassuolo con la ...Diego Tavano, agente tra gli altri di De Maio e Rispoli, ha parlato a Sportitalia del futuro dei due giocatori ...