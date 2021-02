Speciale San Valentino: 20 idee regalo per fashion victim (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dall’orologio vintage, all’accessorio couture. Ecco 20 special gifts da regalare, in occasione della festa degli innamorati, ai partner super cool 1. Casio Vintage ICONIC per lui e per lei Casio Vintage Iconic 2. Cappello Baker Boy Ruslan Baginskiy per leihttps://www.instagram.com/p/CHa9Qx-srDo/?igshid=tzufyqr78ar3. Occhiali da sole a cuore Saint Laurent Eyewear per lei4. Fermaglio con fiocco Jennifer Behr per leiBeigeNero 5. Borsa Secchiello Mon Tresor Fendi per lei6. Custodia per Air Pods: Prada per lui, Valentino per lei 7. Mascherina anti Covid19. Natasha Zinko per lui (o per la coppia), Fendi con ricamo per leihttps://www.instagram.com/p/CKTNwEeHozr/?igshid=84ma6c9i2vq68. Cintura Devotion Dolce & Gabbana per lei10. Porta accendino Inciso Fendi per lui 11. Occhiali Eyewear By David Beckham per lui 12. Tshirt con logo Balmain x Puma per lui 13. Anello a forma di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dall’orologio vintage, all’accessorio couture. Ecco 20 special gifts da regalare, in occasione della festa degli innamorati, ai partner super cool 1. Casio Vintage ICONIC per lui e per lei Casio Vintage Iconic 2. Cappello Baker Boy Ruslan Baginskiy per leihttps://www.instagram.com/p/CHa9Qx-srDo/?igshid=tzufyqr78ar3. Occhiali da sole a cuore Saint Laurent Eyewear per lei4. Fermaglio con fiocco Jennifer Behr per leiBeigeNero 5. Borsa Secchiello Mon Tresor Fendi per lei6. Custodia per Air Pods: Prada per lui,per lei 7. Mascherina anti Covid19. Natasha Zinko per lui (o per la coppia), Fendi con ricamo per leihttps://www.instagram.com/p/CKTNwEeHozr/?igshid=84ma6c9i2vq68. Cintura Devotion Dolce & Gabbana per lei10. Porta accendino Inciso Fendi per lui 11. Occhiali Eyewear By David Beckham per lui 12. Tshirt con logo Balmain x Puma per lui 13. Anello a forma di ...

